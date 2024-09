Damares critica fala de Lula sobre bombeiros do DF

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (18), fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal no combate aos incêndios que atingem o Parque Nacional de Brasília desde domingo (15). Segundo a parlamentar, Lula sobrevoou a área e disse ter tido a impressão de que os bombeiros “não queriam apagar o fogo”.

— É dessa forma que o presidente Lula quer unir a Nação? É dessa forma que ele quer entrar para a história como o governo do amor, colocando em xeque o trabalho de homens valorosos daqui do Distrito Federal, querendo insinuar que os nossos bombeiros não queriam apagar o fogo de forma proposital? Eu estou, de fato, muito indignada. Eu não entendo porque esse ódio do presidente Lula contra o DF.

Damares elogiou o trabalho dos bombeiros e afirmou que a corporação do DF é a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. A senadora também ressaltou que o Parque Nacional é uma área de preservação sob responsabilidade do governo federal.

— Se o senhor estava tão preocupado com os nossos bombeiros e que a gente não estava dando conta de apagar, cadê as Forças Armadas? O senhor convocou a Força Nacional para nos ajudar no DF? O senhor convocou a Aeronáutica ou a Marinha para vir ajudar?