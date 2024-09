Esperidião Amin questiona proibição da UE de importar derivados do agronegócio

O senador Esperidião Amin (PP-SC) disse, em pronunciamento na terça-feira (17) concordar com a posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação à proibição estabelecida pela União Europeia de comercialização e importação de produtos brasileiros derivados do agronegócio. A medida foi tomada em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento.

Para o parlamentar, é importante que o governo federal estabeleça a diferença entre desmatamento ilegal, que descumpre a legislação ambiental brasileira, e a supressão vegetal, autorizada pela legislação e pelos órgãos ambientais.

— Eu queria assinalar aqui a afinidade com o que V. Exa. [Pacheco] falou sobre a posição externada a respeito de produtos que não devem ser importados, a partir do ano que vem, se ficar comprovado como sendo oriundos de área de desmatamento ilegal. A que juízo? A juízo de alguma entidade europeia? Segundo que legislação? São assuntos muito sérios.

Esperidião Amin também criticou uma fala do presidente da França, Emmanuel Macron, em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, sobre a situação da Amazônia. Segundo o senador, Macron teria dito que um verdadeiro “ecocídio” estaria se desenvolvendo na Amazônia e que era preciso encontrar uma boa governança local, envolvendo ONGs e populações locais. Para o parlamentar, há um hábito europeu de responsabilizar o Brasil por todos os problemas na Amazônia.