Flavio Azevedo questiona acusações sobre incêndios e defende produtores rurais

O senador Flavio Azevedo (PL-RN), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), questionou as denúncias de que produtores rurais estariam por trás dos incêndios em áreas de vegetação, como a Amazônia e o Pantanal. Ele questionou os motivos pelos quais alguém "destruiria seu próprio sustento".

— Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados (indiretamente, é verdade) de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Qual é o louco que vai destruir aquilo que ele construiu? — questionou.

No discurso, o senador também falou sobre a importância da gestão eficiente de recursos para a economia do país. O parlamentar comparou o modelo de administração do Sistema S, voltado à educação e à capacitação profissional, com a gestão do hospital Sarah Kubitschek, referência na área da saúde pública. Para ele, ambos são exemplos de como a aplicação correta dos recursos pode gerar resultados positivos, tanto na educação quanto na saúde.

— O recurso, se for bem aplicado, com certeza traz resultados. Está aí o Sistema S para provar isso. Está aí o Sarah Kubitschek para provar isso. Gestão, seriedade na aplicação, ausência de corrupção, dedicação do funcionário, que, no Sarah Kubitschek, tem. Ele não pode ter outros empregos. Dedicação exclusiva, ou seja, o funcionário que está ali não está olhando para o relógio para dizer "eu tenho que sair, porque eu tenho que ir para o meu consultório", para atender seus clientes particulares — disse.