Autorizada garantia de empréstimo de US$ 50 milhões para o Piauí

Com autorização, o Piauí poderá pegar empréstimo de R$ 274 milhões junto ao Bird com garantia da União - Foto: Pedro França/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta terça-feira (17), em votação simbólica, autorização para contratação de empréstimo pelo Piauí no valor de US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 274 milhões), com garantia do estado brasileiro, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). A matéria será encaminhada à promulgação.

Os recursos da operação serão destinados ao Projeto Piauí: Pilares do Crescimento e Inclusão Social II, voltado à regularização fundiária, com práticas de sustentabilidade, adoção de tecnologias e proteção do meio ambiente.

A proposta ( MSF 47/2024 ) foi apreciada em regime de urgência, a pedido do senador Otto Alencar (PSD-BA). Para proferir parecer em Plenário, foi designado o senador Jaques Wagner (PT-BA), que apresentou voto favorável à proposição.