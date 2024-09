Rogério Carvalho elogia Embrapa e pede maior orçamento em 2025

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) elogiou, em pronunciamento nesta terça-feira (17), o trabalho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O parlamentar destacou que a empresa atende às necessidades da produção rural do país há cinco décadas, ao mesmo tempo em que está sempre preparada para novos desafios.

— A Embrapa, em um esforço conjunto com seus parceiros e com os agricultores, conseguiu aportar soluções tecnológicas inovadoras para promover a soberania e segurança alimentar, no sentido de garantir alimentos de verdade e baratear substancialmente o custo da alimentação das famílias, e tornar o Brasil uma potência agropecuária mundial.

Para Rogério, é essencial aumentar o orçamento da empresa para que ela possa cumprir sua missão. O senador disse ser primordial que a Embrapa tenha condições materiais necessárias para atender as demandas da sociedade.

— Nós precisamos de uma Embrapa forte. Nós precisamos que esta Casa, que o Parlamento faça a sua parte: que a gente retire um pouco das nossas emendas, das emendas que vêm das comissões, que a gente retire um pouco das emendas de bancadas, e que a gente coloque recurso para o bem maior do nosso país, da nossa economia e do nosso futuro e do futuro da humanidade, investindo nessa grandiosa, majestosa empresa que se chama Embrapa.