Sancionada lei que define 10 de maio como o Dia Nacional do Guia de Turismo

Foi sancionada a lei que institui o Dia Nacional do Guia de Turismo, a ser celebrado anualmente no dia 10 de maio. A norma foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (16).

A nova lei teve origem em um projeto ( PL 2.886/2022 ), apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE). No Senado, recebeu parecer favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF).

“A celebração desse dia contribuirá para aumentar a conscientização sobre a importância dos guias de turismo, estimulando o reconhecimento e o respeito por esses profissionais que são verdadeiros embaixadores do Brasil. A iniciativa reafirma a contribuição inestimável dos guias [de turismo] para a economia, a cultura e a imagem do país no exterior, reforçando o papel essencial que desempenham na indústria do turismo, um setor de extrema relevância para o desenvolvimento e a integração social” destacou Leila.

Em sua justificativa, o autor do projeto ressalta a importância dos profissionais para a indústria do turismo, que contribui significativamente para o Produto Interno Bruto (PIB) do país e abrange mais de 24 mil trabalhadores e trabalhadoras. O deputado destaca, ainda, o papel dos guias de turismo como anfitriões, embaixadores da receptividade e figuras-chave na cadeia de valor do turismo, além de enfatizar a importância dos guias na preservação dos recursos naturais e do patrimônio cultural.

Camily Oliveira sob supervisão de Patrícia Oliveira