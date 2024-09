Documentário sobre conquista de direitos celebra os 200 anos do Senado

Nesse domingo (15), quem passou à noite pela Esplanada viu, projetados no Congresso Nacional, discursos e imagens de Ulysses Guimarães, de Abdias Nascimento e de outras personalidades, como a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) e o senador Paulo Paim (PT-RS). As projeções fizeram parte da gravação do documentário Quando Elas Se Movimentam, da cineasta Susanna Lira, idealizado no âmbito dos 200 anos do Senado.

O filme narra a trajetória de três mulheres negras, Antônia Faleiros, Luana Xavier e Angélica Silva, que têm suas vidas contadas sob a perspectiva da conquista de direitos no Brasil. Com um resgate da história política recente, o documentário mostra como os debates e as decisões do Senado impactaram essas mulheres. À frente do projeto, a cineasta Susanna Lira tem a carreira dedicada a filmes sobre gênero e direitos humanos. Seu trabalho mais recente é Fernanda Young: Foge-me ao Controle.

— Quando recebi o convite do Senado para fazer o documentário sobre os 200 anos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi como essas pessoas foram afetadas pelas leis aprovadas. [...] Vamos contar a história de três mulheres negras, de lugares diferentes do Brasil e mostrar o impacto das leis na vida delas. Há um tempo, li numa numa pesquisa que as mulheres negras, na maioria das vezes, só eram retratadas como perdedoras: perderam a casa na chuva, o marido ou o filho para a violência. A gente precisa ressignificar isso — disse.

Outro ponto ressaltado na obra é o processo de aprovação de uma lei.

— A gente mostra no filme como é difícil aprovar uma lei. Essas projeções significam as lutas, os debates que a gente vê em torno dessa aprovação, o quanto ela é importante. Precisamos inspirar as mulheres. Quando a gente escolhe perfis diferentes, uma atriz do Rio de Janeiro, uma juíza da Bahia e uma pedagoga quilombola do interior do Rio Grande do Sul, mostramos mulheres que não necessariamente vieram da pobreza. A representatividade é muito importante para elas — completa.

A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, explica que a projeção no prédio do Congresso é uma forma de representar a atuação da Casa na escuta ativa da sociedade.

— Essas imagens mostram como a atuação do Senado, ouvindo a participação popular, é importante na história do Brasil nestes 200 anos. A gente percebe que os direitos chegaram à população negra e, dentro da população negra, àquela parcela que mais sofre preconceito, que são as mulheres. Quando a gente tem essa conquista, a gente percebe a importância de ter um Senado que faz uma escuta ativa da sociedade e, ao mesmo tempo, a importância da sociedade continuar reivindicando os seus direitos — declarou.

O documentário Quando Elas Se Movimentam tem previsão de estreia em novembro. A equipe da cineasta esteve no Quilombo Júlio Borges, no interior do Rio Grande do Sul, para conhecer a comunidade e a família de Angélica Silva, primeira quilombola de sua comunidade a cursar faculdade. Em Salvador, acompanhou os últimos ensaios do monólogo Pequeno Manual Antirracista, protagonizado por Luana Xavier e baseado no livro homônimo de Djamilla Ribeiro.Já em Minas Gerais, Antônia Faleiros, que é juíza, professora e escritora, apresentou sua história e o projeto Justiça vai à escola, no qual debate com alunos do ensino médio sobre direitos e estruturas das instituições públicas, com suporte da publicação Constituição em Miúdos , produzida pelo Senado Federal.

Imagens relacionadas à conquista de direitos de mulheres negras foram projetadas nos prédios do Congresso - Foto: Roque de Sá/Agência Senado