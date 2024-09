Pacheco: Legislativo está à disposição para medidas de enfrentamento a incêndios

O Legislativo está preocupado com os incêndios que têm atingido vários estados do Brasil e está à disposição do Executivo para aprovar propostas de enfrentamento ao problema. A declaração foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a abertura da ordem do dia desta terça-feira (10).

— Eu gostaria, em nome do Senado Federal, de fazer esse registro de alerta de preocupação e de nos colocarmos à disposição do Poder Executivo (...). Aquilo que couber à nossa instância, do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte, nós o faremos por meio não só da Mesa do Senado e do colégio de líderes, mas também por meio das comissões próprias da Casa — disse Pacheco.

O presidente do Senado atribuiu os incêndios a uma ação orquestrada e lamentou os efeitos das queimadas, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde dos brasileiros.

— O Brasil está em chamas em função, provavelmente, de uma orquestração criminosa, que tem colocado em risco os nossos biomas, as nossas vegetações, os nossos rios, as lavouras, que são expressão da produção brasileira do agronegócio. Os incêndios preocupam também as cidades, que têm, no seu entorno, muitos locais e focos de incêndio, além da matança de animais, do risco à vida de pessoas e de uma alteração na qualidade do ar, também muito significativa.

Para Pacheco, o momento é de buscar unidade de todas as instâncias dos poderes Executivo e Legislativo para a mitigação desta “grave crise nacional”.