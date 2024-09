Lagoa Vermelha é reconhecida como Capital Nacional da Dança da Chula

Lei sancionada nesta semana reconhece a importância cultural de Lagoa Vermelha, cidade do Rio Grande do Sul, na preservação da dança da chula - Foto: Wikidança

A cultura gaúcha recebeu um novo reconhecimento: a cidade de Lagoa Vermelha (RS) passou a ser considerada a Capital Nacional da Dança da Chula, conforme a Lei 14.957, de 2024 . Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (4).

Essa norma teve origem em um projeto apresentado na Câmara dos Deputados ( PL 5.407/2019 ). No Senado, a matéria foi aprovada em decisão terminativa na Comissão de Educação e Cultura (CE) , sob a relatoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

A lei reconhece a importância cultural de Lagoa Vermelha na preservação da dança da chula, manifestação típica da cultura gaúcha, marcada por movimentos ágeis e ritmados, transmitidos de geração em geração. A cidade desempenha um papel relevante na manutenção e promoção dessa arte, que é ensinada em escolas e celebrada em festivais e competições locais.

Em seu parecer sobre o projeto que deu origem a essa lei, Hamilton Mourão afirmou que o título (Capital Nacional da Dança da Chula) é uma forma de reconhecer a história e a identidade cultural de Lagoa Vermelha, além de incentivar a continuidade dessa tradição.

"A comunidade de Lagoa Vermelha demonstra um profundo compromisso com a preservação dessa cultura. A realização de festivais e competições na cidade é sempre recebida com grande entusiasmo pela população local, além de atrair dançarinos e apreciadores de todo o estado do Rio Grande do Sul e de outras regiões do país".

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira