Seif compara Judiciário brasileiro ao regime stalinista

O senador Jorge Seif (PL-SC), em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (4), comparou a atuação do Judiciário brasileiro com as práticas, segundo ele, adotadas durante o regime totalitário de Josef Stalin, que governou a antiga União Soviética de 1924 a 1953.

Para ele, assim como no regime stalinista, o Judiciário no Brasil é manipulado para perseguir e eliminar opositores políticos, "inventando crimes" para justificar ações contra eles. O senador enfatizou que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro são alvo de perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar criticou o "uso ilegal" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para buscar provas contra os acusados nos processos do 8 de janeiro e das fake news.

Seif citou reportagens daFolha de S. Pauloque, segundo ele, revelam manipulação das investigações para prejudicar bolsonaristas. O senador alertou que a situação configura uma ameaça à democracia e fez um apelo para que o Senado investigue as ações.

— É nosso dever, como representantes do povo, olhar atentamente para o que se passa e buscar respostas que garantam a segurança da população, a transparência e, o principal, a retidão na gestão pública — disse.