Amaral destaca participação em feira de mármore, granito e rochas naturais

O senador André Amaral (União-PB) registrou, em pronunciamento na quarta-feira (4), sua participação na Cachoeiro Stone Fair, feira de mármore, granito e rochas naturais, realizada em Cachoeiro de Itapemirim (ES). O parlamentar destacou que o evento é de extrema importância para o setor de rochas ornamentais do país, consolidando-se como um marco no cenário nacional e transcendendo as fronteiras do país.

Amaral ressaltou que a feira não promove apenas o uso das pedras em projetos arquitetônicos, mas também cria um ambiente propício para a realização de negócios e formação de parcerias estratégicas. Segundo o senador, o evento é um espaço onde inovação e tradição convergem, impulsionando o crescimento sustentável do setor.

— O evento fortalece o marketing, ampliando sua visibilidade tanto no Brasil quanto no exterior. Com um foco especial em produtos acabados de maior valor agregado, a feira desempenha um papel vital no aumento de nossas exportações, contribuindo, significativamente, para a economia nacional e promovendo o talento brasileiro no mercado global.