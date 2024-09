Pontes pede que Rodrigo Pacheco avalie pedido de impeachment de Moraes

Em pronunciamento na quarta-feira (4), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receba um grupo de parlamentares, na semana que vem, para que eles entreguem um documento que solicita o andamento de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar também pediu que a população vá às ruas no próximo sábado, 7 de setembro, para se manifestar "pela democracia e pela liberdade". Para Pontes, é preciso que as pessoas mostrem sua indignação com a atual situação do país.



— A história está se repetindo, não mais em um continente distante, mas no nosso próprio país e com o nosso povo, aqui, do Brasil. Destruíram o princípio do juiz natural, e não fizemos nada — porque não era nosso processo. Criaram interpretação de competência com base em dispositivo infralegal, e não fizemos nada — porque não era nosso processo. Eles mantêm um inquérito aberto, por anos, contra todos os dispositivos do Código de Processo Penal, e não fazemos nada — porque não é nosso processo. Pessoas são condenadas por crimes impossíveis, haja vista que, nunca, na história humana, houve qualquer revolução sem armas, mas nós não fizemos nada. Os procedimentos de intimação e citação não são mais observados, e nós não fazemos nada. Pessoas estranhas a um processo têm seus bens confiscados, contrariando todo o nosso ordenamento jurídico, e nós não fazemos nada.