Cidade de Pacajus (CE) pode ganhar título de Capital Nacional da Castanha de Caju

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou o projeto de lei que confere ao município de Pacajus, no estado do Ceará, o título de Capital Nacional da Castanha de Caju.

O PL 2.259/2024 , do senador Eduardo Girão (Novo-CE), recebeu voto favorável da relatora, a senadora Jussara Lima (PSD-PI), e segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Girão explica que Pacajus se destaca pela sua contribuição à indústria da castanha de caju. Ele lembra que a Embrapa tem contribuído muito para o aumento da produtividade na região. “A concessão desse título reforçará a posição de Pacajus e do Ceará como líderes na produção de castanha de caju, atraindo mais investimentos e promovendo ainda mais o desenvolvimento da região”, argumenta Girão.

Jussara acrescenta que, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ceará é o principal produtor de castanha de caju do país, sendo responsável por mais da metade da produção nacional. O IBGE estima que em 2024 a produção de castanha de caju com casca no país crescerá 13,6% em comparação com 2023.

“É chegada a hora de reconhecer a importância geográfica nacional do estado como maior produtor da castanha, e o papel do município de Pacajus na produção e no pioneirismo do processamento da castanha de caju”, afirma a relatora.

A reunião foi comandada pelo presidente da CRA , o senador Alan Rick (União-AC).