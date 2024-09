Caucaia (CE) como capital nacional do kitesurf vai à Câmara

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou projeto que concede ao município cearense de Caucaia o título de capital nacional do kitesurf. Apreciado nesta quarta-feira (4), o PL 2.260/2024 , do senador Eduardo Girão (Novo-CE), contou com parecer favorável do relator, senador Carlos Portinho (PL-RJ). O texto foi aprovado em votação final e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para a Câmara.

No texto apresentado, Girão afirma que Caucaia conta com praias de ventos fortes e constantes, como a Praia do Cumbuco, que oferece condições perfeitas para a prática do esporte. O senador defendeu, ainda, que o reconhecimento de Caucaia como capital nacional do kitesurf não é apenas uma homenagem à cidade, mas também um reconhecimento do papel do Brasil como uma potência emergente no esporte.

O parlamentar ressaltou que a inclusão do kitesurf nas Olimpíadas de Paris em 2024 é um marco histórico para o esporte e uma oportunidade para o país brilhar ainda mais nas competições internacionais. No cenário mundial, lembrou, o Brasil é um dos países que mais se destacam no kitesurf, tendo mais de 1,2 mil quilômetros de litoral navegável apenas no Nordeste. Relator da proposta, Portinho reforçou os argumentos apresentados.

— O kitesurf foi criado a partir da combinação de elementos do surfe, parapente e windsurfe. O esporte se popularizou mundialmente, encontrando no Brasil, especialmente no Nordeste, condições geográficas e climáticas ideais para sua prática durante quase o ano inteiro — declarou.