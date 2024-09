Grupo de trabalho discutirá relação de emprego entre árbitros e federações

O grupo foi criado a pedido de Romário, que é o presidente da Comissão de Esporte (CEsp) do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Esporte (CEsp) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (4), a criação de um grupo de trabalho que realizará estudos sobre a relação de emprego entre os árbitros e as federações esportivas.

O pedido para a criação do grupo ( REQ 12/2024 – Cesp ) partiu do senador Romário (PL-RJ), que é o presidente da comissão.

Durante a sessão desta quarta, Romário argumentou que a criação do grupo de trabalho “contribuirá para a profissionalização da arbitragem desportiva no país”. Além disso, o senador afirmou que o “tema afeta não só o futebol, mas todas as modalidades esportivas brasileiras”.

A previsão é que esse grupo seja composto pelos seguintes membros:

Vicente Piton, consultor legislativo que atuará como coordenador;

Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF;

Marcelo Van Gasse, presidente da Associação Brasileira dos Árbitros do Brasil;

Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol;

Patrício Loustau, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol;

Presidente da Comissão de Arbitragem Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro;

Anderson Daronco, árbitro de futebol;

Raphael Claus, árbitro de futebol;

Evandro Rogério Roman, ex-árbitro de futebol;

Luís Antônio Silva Santos, ex-árbitro de futebol;

Rafael Bozzano, advogado;

Um representante do Ministério do Trabalho e Emprego;

Um representante do Ministério do Esporte;

Um representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Também deverá compor o grupo a assessoria técnica dos senadores que integram a Cesp.