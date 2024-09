Para senador Irajá, decisão sobre pedido de impeachment deve ser colegiada

O senador Irajá (PSD-TO) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (3), que a eventual abertura de processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) não pode ser uma decisão individual do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O parlamentar ressaltou que o tema é muito sensível e que a decisão deve ser compartilhada com a Mesa do Senado e com o colégio de líderes.



— Não acho justo que Vossa Excelência [Pacheco], como foi dito por alguns aqui, tenha que carregar o fardo dessa decisão. [...] Ela deve ser tomada com muita serenidade, mas deve ser sim socializada por algum colegiado, que seja a Mesa, que seja o Colégio de líderes. E, se assim for o entendimento da maioria da Mesa, do colégio de líderes, aí sim essa decisão ser submetida de forma democrática, ao Plenário do Senado Federal.

O parlamentar também disse ser inaceitável que Pacheco seja atacado por colegas de Parlamento. Para o senador Irajá, a atitude representa um desrespeito à própria Casa.

— Nós precisamos exercitar a arte de divergir, a arte de discordar, a arte de poder fazer o enfrentamento nos discursos, nos debates, mas nós jamais podemos aqui aceitar que o presidente da nossa Casa possa ser desrespeitado perante o nosso colegiado e, principalmente, perante a opinião pública. [...] Nós precisaremos, nos momentos difíceis, estar unidos, apesar das nossas diferenças e das nossas divergências pessoais ou políticas.