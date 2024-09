Laércio lamenta morte da ex-senadora Maria do Carmo Alves

Em pronunciamento na terça-feira (3), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) lamentou a morte da ex-senadora Maria do Carmo Alves, que faleceu no sábado (31) em decorrência de um câncer no pâncreas. Ao destacar a trajetória de Maria do Carmo, Laércio lembrou que ela foi a mulher com mais mandatos consecutivos na história do Senado, somando 24 anos de atuação.

— Advogada e política brasileira, essa mulher notável era viúva do ex-prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe João Alves Filho. Nas eleições de outubro de 1998, Maria do Carmo elegeu-se senadora pelo PFL, tornando-se a primeira mulher eleita senadora pelo estado de Sergipe. À medida que seu marido, o ex-governador João Alves Filho, assumia cargos no Executivo, como governador e prefeito da cidade, Maria do Carmo revezava funções, atuando no Senado e em secretarias de assistência social do estado e do município. Ela criou um programa chamado Pró-Mulher, que viabilizava exames preventivos de câncer. Priorizava sempre as comunidades carentes, realizando distribuições de alimentos e cestas básicas.

Laércio destacou o papel de Maria do Carmo na ampliação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que foi transformado no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Ele também ressaltou sua atuação como defensora dos direitos das mulheres.

— Ela apresentou inúmeros projetos destinados ao aprimoramento da educação brasileira, entre eles, o que dispõe sobre a periodicidade e a assistência técnica aos exames de avaliação da educação básica e o que trata da distribuição de material didático, pela União, às escolas públicas de educação básica. Maria do Carmo do Nascimento Alves trabalhou sempre a favor da mulher, tanto no enfrentamento à violência doméstica quanto na busca para ampliar o espaço feminino no mercado de trabalho, na ciência e na política. Nesse sentido, apresentou projeto de lei determinando o percentual mínimo de participação de 30% para mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas ou de economia mista — afirmou.

Como homenagem, o senador apresentou proposta para que a Procuradoria Especial da Mulher do Senado passe a se chamar Procuradoria Especial da Mulher Senadora Maria do Carmo Alves ( PRS 30/2024 ).

— Meus agradecimentos, senadora Maria do Carmo, por tudo que fez pelos brasileiros e, principalmente, pelas mulheres do Brasil e de Sergipe. O seu legado jamais será esquecido pelo nosso povo e pela nossa gente. E esta Casa, onde a senhora viveu durante 24 anos, se lembrará sempre da sua força de trabalho. Que o seu legado sirva sempre de farol e de guia para todos nós — concluiu.