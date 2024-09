Bittar diz que a democracia está sob ameaça e critica ONGs da Amazônia

O senador Marcio Bittar (União-AC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (3), defendeu a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo Bittar, a medida é necessária para impedir a instalação de uma ditadura no Brasil. O parlamentar ressaltou que a retirada da rede social X (antigo Twitter) é uma afronta à democracia e uma prova de que o Brasil pode seguir o mesmo caminho de países como Venezuela e Nicarágua.

— Somos mais fortes e destemidos, não vamos nos curvar a devaneios torpes de ditadores de qualquer Poder da República. Não podemos deixar tirarem nossa liberdade de pensamento e de expressão. Vamos nos levantar contra isso. Milhões de brasileiros, vamos brecar este caminho rumo ao autoritarismo. Proibir o X no Brasil ultrapassou todos os limites. Cercearam a liberdade de mais de 21 milhões de brasileiros, usuários ativos dessa rede social, por surto ditatorial. A democracia encontra-se há muito em risco para todos nós — disse.

O senador também criticou as ações do governo voltadas para o meio ambiente. Ele voltou a criticar ainda a atuação das organizações não governamentais (ONGs) que, na opinião dele, impedem o desenvolvimento na Região Amazônica. O senador destacou a situação das comunidades que vivem em isolamento, sem acesso a serviços básicos.

Segundo o senador, as organizações “recebem financiamento externo e atuam de acordo com interesses internacionais”. Ele mencionou que há uma resistência a projetos de infraestrutura, como a construção de estradas e pontes, que poderiam melhorar as condições de vida das populações locais.

— Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê o Macron? Cadê a Greta? Cadê os artistas? Porque aqueles que usam de dois pesos e duas medidas, são mau-caráter, calam-se porque têm benefícios do governo. Provam para nós, que somos do Norte, que a preocupação deles não é com o meio ambiente. Estão subordinados ao interesse internacional, que financia ONGs no Brasil, e utilizam uma guerra de dominação da nossa economia, usando o discurso ambiental — enfatizou.