Seif critica bloqueio de contas da Starlink por decisão do STF

O senador Jorge Seif (PL-SC) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (3), a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de bloquear as contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite de propriedade de Elon Musk. A medida foi tomada para garantir o pagamento de multas aplicadas à rede social X (antigo Twitter), após a plataforma se recusar a cumprir determinações judiciais.

— Os senadores de Santa Catarina já se posicionaram. Querem investigação! E o senador que você elegeu, pelo seu estado, como se posicionou? Peça a ele que se posicione, se é a favor, se é contra, se está vivendo em Nárnia e não está vendo o que está acontecendo, o que está acontecendo especialmente com a Starlink, uma empresa que não tinha nada a ver com o Twitter, o atual X. Foram lá e congelaram tudo da empresa — disse.

Seif também citou o caso do ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que está sendo investigado pelo vazamento de mensagens entre assessores de Moraes, que indicam, segundo o parlamentar, ações extraoficiais de Alexandre de Moraes. O senador destacou que considera as denúncias "gravíssimas" e defendeu que o Senado, a única instituição com poder para investigar o caso, tome providências.

Luto

O parlamentar também lamentou a morte do sargento Davi Appel da Silva, em Criciúma (SC). O policial foi assassinado por um usuário de drogas durante uma abordagem de rotina. Seif criticou o que chamou de "brechas na legislação" que, segundo ele, permitem que criminosos reincidentes permaneçam em liberdade.

— O sargento Davi Appel pagou com a sua vida, por marginais que deveriam estar presos e estão soltos pela benevolência, pela humanidade, pelo bom coração da tal audiência de custódia. O Sargento Appel foi um profissional dedicado à segurança pública e perdeu sua vida no cumprimento do seu dever, defendendo a família dos catarinenses de Criciúma. Deixou a [sua esposa] sra. Tatiana de Vargas e a sua filha Laura órfã. Mais uma vez fica aqui registrado o meu luto e indignação pela perda desse bravo guerreiro catarinense. E um voto de aplauso a ele, que entregou a sua vida para proteger a minha vida, a da minha família e de outros catarinenses. Que o marginal que tirou a vida desse soldado, desse herói de Santa Catarina, seja encontrado e pague pelo seu crime, pela sua covardia — afirmou Seif.