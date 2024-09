Paim destaca crescimento do PIB e faz apelo por aprovação da MP do RS

Em pronunciamento no Plenário, o senador Paulo Paim (PT-RS) celebrou dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, destacando que o índice registrou aumento de 1,4% no segundo semestre de 2024. Para o senador, os números indicam que, "o país está prestes a alcançar um crescimento econômico sólido”.

O parlamentar também comentou a queda nos índices de desemprego, que chegou a 6,8% no trimestre encerrado em julho, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Paim apontou que o total de pessoas ocupadas no Brasil atingiu 102 milhões, marcando um novo recorde. O senador comparou com dados do ano passado, quando a taxa de desemprego no mesmo período era de 7,9%, já indicando uma recuperação do mercado de trabalho.

— O país está semeando um salto de qualidade em todos os aspectos, sejam econômicos, sejam sociais. Com esse aumento, que está bem acima do esperado, projetam-se mais investimentos internacionais. É evidente que ainda há muito por ser feito, mas o Brasil está no caminho certo — disse.

O senador ainda fez um apelo aos seus colegas parlamentares para que apoiem a medida provisória ( MP 1.218/2024 ) que libera R$ 12,2 bilhões para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. Ele enfatizou a importância de garantir os recursos necessários à recuperação do estado, após as tragédias das enchentes.

— Todo o Plenário, todos os 81 senadores sempre são muito solidários com a realidade do Rio Grande do Sul. A oposição suspendeu o processo de obstrução, em respeito à votação dessa MP tão importante, de R$ 12,2 bilhões, para ações de emergência no Rio Grande do Sul, porque ela vence no dia 7 de setembro. O apelo que eu faço é que a gente vote aqui — pediu.