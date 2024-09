Bicentenário do Senado: kit para alunos do 5º ano é lançado no Plenário

O presidente Rodrigo Pacheco lançou nesta terça-feira (3) um kit pedagógico sobre o bicentenário do Senado. Com o nome de “Desafio Senado 200 anos - Uma Aventura pela Democracia”, o projeto é voltado para estudantes e professores do 5º ano do ensino fundamental. Conforme explicou Pacheco, o kit busca compartilhar algumas importantes diretrizes constitucionais com os alunos do 5º ano, com temas como a representação política, a produção das leis e a soberania popular.

A ideia é imprimir e distribuir cerca de 2,5 milhões de cópias do material, que alcançarão aproximadamente 75 mil escolas públicas em todo o território nacional. A distribuição vai ocorrer de setembro a novembro deste ano e será feita pelos Correios, começando pelas localidades mais distantes dos seus centros de logística. Pacheco destacou que as comemorações dos 200 anos do Senado vão além da questão institucional, pois o Senado busca promover a educação política, ao incentivar o diálogo, a participação cidadã e o fortalecimento da democracia.

— Esse projeto é uma iniciativa que reafirma o compromisso desta Casa com a educação e a formação cívica dos nossos futuros cidadãos e cidadãs, e com um processo educacional que promova o entendimento e a valorização do processo democrático, garantindo que a próxima geração de brasileiros esteja bem preparada para participar ativamente da vida nacional — registrou o presidente.

O projeto

Com um caderno de atividades do aluno, o kit contém materiais lúdicos e educativos, como uma capa que se transforma em jogo, materiais para montagem de uma versão do Plenário em sala de aula e uma trilha educativa, que explora aspectos da história do Brasil e do Senado, da Constituição e dos direitos e deveres dos cidadãos. Segue junto, também, material de apresentação do projeto à direção escolar e de orientação para os professores.

O projeto segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pretende apoiar os professores no desafio de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. O Senado vai enviar para as escolas um material especialmente formatado para suscitar reflexão e aprendizado sobre a cidadania. Também será ofertado aos professores um curso on-line de 40 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), para proporcionar uma melhor utilização do material.

De acordo com o diretor-executivo de Gestão do Senado, Marcio Tancredi, o desafio é uma iniciativa no sentido de envolver o futuro cidadão. Ele destaca que os alunos do 5º ano estão aprendendo sobre cidadania e nesse momento o Senado coloca um conjunto de materiais na mão do professor, como forma de discutir temas importantes para a democracia e para a construção do país.

Tancredi ainda acrescenta que, além da parte mais séria, em que entram conhecimentos e informações, o kit tem também brincadeiras de montar, como um dado e um pequeno material em 3D do Plenário do Senado.

— O projeto vai ajudar o aluno a conhecer um pouco mais os Poderes constituídos, conhecer como é que funciona o Parlamento, como é a vida no Senado, e dar uma formação cívica ao aluno. É também uma forma de ter uma compreensão melhor de como é a relação do cidadão com o Estado e com a comunidade dele — registrou Tancredi.

Cidadania

Segundo Erika Rodespiel, especialista em educação e idealizadora do projeto, o desafio foi pensado para promover uma aproximação da comunidade escolar com o Senado. Ela aponta que é uma forma lúdica de promover a formação dos alunos para a cidadania e para a democracia. Segundo Erika, os alunos do 5º ano foram escolhidos porque a BNCC prevê objetivos específicos para esse ano do ensino fundamental a respeito da compreensão do sistema político brasileiro, da ética e da responsabilidade para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

— O projeto traz conceitos e informações a respeito do sistema político brasileiro, dos nossos direitos, do sistema democrático, e como nós podemos e devemos participar desse processo, em especial do processo legislativo, que diz respeito ao Congresso Nacional.