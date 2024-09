Teresa Leitão presta homenagem ao artista pernambucano J. Borges

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) homenageou, em pronunciamento nesta terça-feira (3), o xilogravurista, pintor, cordelista e poeta pernambucano J. Borges, que faleceu em 26 de julho, aos 88 anos. A parlamentar ressaltou que o artista ficou mundialmente conhecido por suas xilogravuras, que eram utilizadas para ilustrar cordéis.

— Em suas obras, J. Borges explora um universo de muito pertencimento para o povo brasileiro, especialmente o do Nordeste e o de Pernambuco. É a história da nossa gente e sua resiliência, ilustrados, talhados e coloridos sob o sol do Sertão. Asa Branca, Mulheres do Sertão, Os Retirantes, Coração de Mãe e A Vida na Floresta são algumas das suas obras que ilustram o que está ao nosso redor e o também o fabuloso em forma de arte popular. [...] O traço firme, certeiro e nordestino de J. Borges permanecerá a guardar emblematicamente as coisas do coração, do Sertão e do Nordeste em todos nós.

Teresa destacou que o artista se tornou Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2006, além de ter recebido prêmios na 5ª Bienal Internacional Salvador Valero Trujillo, na Venezuela; a medalha de honra ao mérito da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife; a medalha de honra ao mérito cultural, do Palácio do Planalto; e o Prêmio Unesco.

A senadora também afirmou que J. Borges expôs seu trabalho em diversos países, além de ter ilustrado capas de livros de escritores como José Saramago, Eduardo Galeano e Miguel de Cervantes.