CAE debaterá impactos econômicos da suspensão do X

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) requerimento de audiência pública para debater os impactos econômicos das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o funcionamento da rede social X (antigo Twitter) e de congelar as contas da empresa Starlink. Ambas são propriedade do empresário americano Elon Musk, que é investigado pela Suprema Corte no inquérito das milícias digitais e se recusa a acatar ordem do STF de indicar representante legal no Brasil.

O requerimento ( REQ 134/2024-CAE ) foi apresentado pelo senador Sergio Moro (União-PR), que vê a rede social como ambiente de negócios para muitas pessoas e empresas. Ele lamentou a decisão do STF e apontou que o fim da rede social no Brasil leva a um “isolamento mundial” e enfraquece a imunidade parlamentar e a segurança jurídica.

— Essa rede tem sido importante para se comunicar. Se quisermos nos comunicar de maneira relevante pro mundo, o caminho é o X, a não ser que seja pela imprensa internacional.

O presidente da CAE, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), apontou que parte relevante da população brasileira utiliza a rede social, inclusive a maioria dos parlamentares.

— Vamos dar urgência para essa audiência pública. É muito absurdo isso que está acontecendo. São 22 milhões de brasileiros [que usam], e eu uso muito essa rede e creio que todos [senadores] usam também.

A audiência convidará um representante da Starlink no Brasil, um representante da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e o colunista da revistaVejaFernando Schuler.