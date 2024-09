Vai a Plenário empréstimo de até 50 milhões de euros para saneamento no DF

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) autorização para a estatal Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) tomar até 50 milhões de euros emprestados do banco alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Os recursos devem financiar parcialmente o Programa Resiliência Climática em Cidades — setor de águas. O texto agora será analisado em Plenário, juntamente com requerimento de tramitação em regime de urgência também aprovado na CAE.

O pedido do DF foi apresentado pela Presidência da República ao Senado — o responsável legal pela autorização — na forma da Mensagem ao Senado Federal (MSF) 41/2024 . O texto recebeu apoio da relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Caso aprovada em Plenário, a operação deverá ocorrer em até 540 dias e terá garantia da União, que ficará responsável por arcar com os pagamentos em caso de inadimplência da unidade da federação.

O programa visa aumentar a capacidade de tratamento de esgotos e melhorar a eficiência energética, além de reduzir desperdício de água.