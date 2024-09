Senado abre perfil experimental em novas plataformas de redes sociais

O Senado começou a publicar na segunda-feira (2), em caráter experimental, nas redes sociais Threads e BlueSky. A iniciativa foi tomada devido à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ratificada pela Primeira Turma da Corte, que suspendeu o acesso no Brasil da plataforma X (ex-Twitter).

A criação de perfis oficiais ligados à Casa está prevista e deve seguir a Instrução Normativa 2/2023 . De acordo com a norma, a participação do Senado em mídias sociais tem o objetivo de ampliar a transparência e o conhecimento da sociedade sobre o trabalho legislativo, a cidadania, a democracia e os direitos humanos, nos moldes definidos pela Constituição e pelo Marco Civil da Internet ( Lei 12.965, de 2014 ).

A secretária de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, reforça que a presença dos perfis oficiais do Senado nas novas redes, ainda que em caráter experimental, aumenta o alcance da comunicação e reforça a atuação no combate a notícias falsas, além de garantir a credibilidade de publicações diretamente de meios oficiais.

— Nossa preocupação é levar a informação sobre o Senado ao maior número possível de pessoas. Para isso, uma das nossas estratégias é diversificar os meios de comunicação alcançando diferentes perfis e quantidades de públicos. O rápido crescimento da BlueSky nos chamou a atenção e entendemos que é o momento adequado para atuarmos na rede — explica.

Novos perfis

A proposta é que, nesses ambientes, o perfil do Senado siga a linha do X/Twitter para divulgar de forma rápida e frequente as notícias sobre a atividade legislativa, posts de serviço e utilidade pública, e informações de interesse institucional.

No primeiro dia de atuação do Senado na rede Threads, o perfil da Casa já contabilizava 400 mil seguidores. O gestor do Núcleo de Mídias Sociais do Senado (Nmidias), Tadeu Sposito, explica que o setor faz o mapeamento das plataformas com potencial de se tornarem relevantes nas redes e cria de antemão a conta do Senado para garantir o arroba do perfil. Ele ressalta que o Senado busca ter uma atuação de vanguarda na internet e que é importante garantir a presença da Casa nas redes mais habitadas.

— Com a saída do X do ar por causa de decisão judicial, a gente entendeu que era um bom momento para entrar nas duas plataformas de vez. As pessoas que estavam consumindo no Twitter migraram e estão usando mais essas plataformas, então é importante o Senado estar ali. No caso do BlueSky, por exemplo, em três dias, foram mais de 1 milhão de novos usuários brasileiros, o que significa que muita gente está aderindo à plataforma — explica.

A criação de perfis de mídias sociais do Senado Federal deve ser autorizada pelo Comitê Gestor do Site. Os perfis da Casa nas mídias sociais oferecem informações oficiais produzidas no exercício das atribuições constitucionais, legais e regimentais.

Conheça e siga

A rede social BlueSky (céu azul, em tradução direta) ganhou 1 milhão de novos usuários brasileiros no final de agosto de 2024. A plataforma foi idealizada em 2019 pelo mesmo criador do Twitter, Jack Dorsey, e surgiu como um projeto interno do Twitter. Em 2021, se tornou uma plataforma independente.

No BlueSky, os usuários podem escrever publicações curtas de até 300 caracteres, além de compartilhar fotos, textos e republicar postagens de outros usuários. Você pode seguir perfil oficial do Senado Federal no BlueSky.

Já o Threads é um novo aplicativo desenvolvido pela equipe do Instagram. Nele, os usuários podem entrar com as contas do próprio Instagram para compartilhar atualizações de texto e participar de conversas públicas. O app permite criar publicações de até 500 caracteres, com opção de incluir links, fotos, carrosséis e vídeos de até 5 minutos.Você pode acessar o perfil oficial do Senado Federal no Threads.