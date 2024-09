Paim comemora prêmio e reafirma compromisso com causas sociais

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (2), comemorou o reconhecimento recebido no 17º Prêmio Congresso em Foco. Em votação do público, ele foi considerado o melhor senador da Região Sul. Ao agradecer pela premiação, ele destacou a importância do fortalecimento da democracia no país.

— O siteCongresso em Foco, ao focar a atuação do Congresso Nacional, dá uma significativa contribuição à democracia. A democracia é uma obra que precisa ser cuidada todos os dias, para que suas raízes se fortaleçam e bons frutos sejam colhidos. Democracia e esperança caminham lado a lado, perseguindo o mesmo horizonte. É com o verbo "esperançar" que fazemos a nossa caminhada, e quanto mais caminhamos, mais compreendemos que sozinhos não vamos a lugar nenhum — disse.

Paim ressaltou sua trajetória política, reafirmando o compromisso com as causas sociais do país. O senador citou a aprovação de vários projetos de sua autoria, como, por exemplo, os que deram origem ao Estatuto da Pessoa Idosa, ao Estaduto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto dos Povos Ciganos.

— Seguimos em frente pelas causas que nos unem, as nossas grandes e nobres causas, e eu digo nossas porque são do povo brasileiro, não são só minhas, nosso sonho, nossas canções, trilhando caminhos sobre o mar, caminhos que se fazem caminhando. Como diz o poeta, o caminho a gente faz caminhando.

O parlamentar também destacou a previsão de aumento do salário mínimo para 2025: R$ 1.509. O valor incluído no projeto da Lei Orçamentária de 2025, já foi enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo . Para Paim, “o aumento é essencial para fortalecer o mercado consumidor e reduzir as desigualdades sociais no país”.