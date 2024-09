Suspensão do X prejudica imagem do Brasil no exterior, diz Flavio Azevedo

O senador Flavio Azevedo (PL-RN) demonstrou preocupação, em pronunciamento nesta segunda-feira (2), com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de suspender a rede social X (antigo Twitter) no Brasil. O parlamentar afirmou que a medida é “irresponsável” e prejudica a imagem do Brasil no exterior, atrapalhando futuros investimentos estrangeiros.

— Um ministro do Supremo Tribunal Federal que sequer foi juiz de primeira instância, tomar uma decisão da responsabilidade que tomou. Do alto de sua responsabilidade, tomar a decisão de propriamente fechar o país para investidores, que não acreditam mais na segurança jurídica no Brasil — criticou.

Para Flavio Azevedo, as decisões jurídicas “equivocadas” do STF estão colocando o país em risco.