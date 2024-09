Rádio Senado viaja no tempo para comemorar bicentenário do Senado

Durante a Bienal do Livro de São Paulo deste ano, a Rádio Senado lança a sérieSenado 200, que integra as comemorações do bicentenário do Senado Federal. A série será uma viagem no tempo, no formato de radionovela, com a participação de mais de 40 atores e atrizes. Os ouvintes poderão conferir os principais eventos do Parlamento em 15 episódios.

Cada episódio vai retratar um momento marcante da história, em especial aqueles nos quais o Senado ajudou o país a avançar em pautas significativas.

Das articulações do imperador D. Pedro I na Constituição de 1824 até a CPI da Covid, o locutor Aníbal e a repórter Angelina usarão uma máquina do tempo para revisitar acontecimentos como a abolição da escravatura, a proclamação da República, a garantia do voto feminino, a resistência à ditadura e outros períodos em que o Senado contribuiu com a conquista de direitos e o fortalecimento da democracia.

Cada episódio terá em torno de 15 minutos de duração e contarão com áudios e discursos de diversos senadores e senadoras ao longo do tempo.Serão detalhados debates históricos que aconteceram no Plenário do Senado em suas diferentes sedes (Palácio Conde dos Arcos, Palácio Monroe e Praça dos Três Poderes).

Os episódios colocarão os ouvintes dentro de debates no Plenário, com conversas entre personagens reais e fictícias, representantes do povo e agentes de momentos históricos.

Na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 6 a 15 de setembro, o estande do Senado terá um espaço onde será possível ouvir os 15 episódios da série em som ambiente. Também estarão disponíveis totens com fones de ouvido para que o ouvinte navegue pelas trilhas como quiser.

Na Rádio Senado, a radionovela que leva você na viagem pela história bicentenária do Senado vai ao ar a partir do dia 6: às segundas-feiras (9h), às sextas-feiras (20h) e aos domingos (17h), horário oficial de Brasília.O programa também estará disponível no site da emissora ( senado.leg.br/radio ) e nas principais plataformas de áudio e de podcasts.

A Rádio Senado transmite para as regiões metropolitanas de Brasília (91,7 FM), Aracaju (103,9 FM), Belém (101,5 FM), Boa Vista (98,3 FM), Campo Grande (105,5 FM), Cuiabá (102,5 FM), Florianópolis (93,1 FM), Fortaleza (103,3 FM), João Pessoa (106,5 FM), Macapá (93,9 FM), Maceió (105,5 FM), Manaus (106,9 FM), Natal (106,9 FM), Porto Velho (103,7 FM), Rio Branco (100,9 FM), Rio de Janeiro (105,9 FM), São Luís (96,9 FM) e Teresina (104,5 FM).

Episódios:

- Ep. 1: Viagem ao começo de tudo (1824)

- Ep. 2: Pela liberdade de imprensa (1830)

- Ep. 3: A origem das CPIs (1867)

- Ep. 4: Os caminhos da pauta racial (1888)

- Ep. 5: A República (1890)

- Ep. 6: As crianças do Brasil (1927)

- Ep. 7: O voto feminino (1932)

- Ep. 8: Portas fechadas para a democracia (1937)

- Ep. 9: Uma nova capital (1960)

- Ep. 10: Parlamentarismo ou presidencialismo? (1961)

- Ep. 11: Resistência à ditadura (1974)

- Ep. 12: A Constituição Cidadã (1988)

- Ep. 13: Quanto vale o nosso dinheiro? (1994)

- Ep. 14: A pandemia (2021)

- Ep. 15: 200 anos e contando (2024)