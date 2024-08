Comissão de Comunicação avalia 129 autorizações e concessões de rádio e TV

Depois de dois adiamentos, aComissão de Comunicação e Direito Digital do Senado (CCDD)deverá votarnesta quarta-feira (4), às 9h30, 129 pedidos de renovação ou outorga de autorização e concessão paraemissoras de rádio e de televisãoem 17 estados.

Dos pedidos, 123 referem-se a serviços de radiodifusão comunitária —emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade, e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis.

Em 18 projetos, os relatores pediram informações adicionais do Ministério das Comunicações.Esses senadores afirmam, entre outros argumentos, que o ministério não juntou aos respectivos processos toda a documentação necessária para a análise desses pedidos. Os demais tiveram voto pela aprovação.

28dosprojetos de decreto legislativo são referentes a emissora do Paraná, 20 de Pernambuco,13 de Minas Gerais, 13 do Rio Grande do Sul,12 de São Paulo, 9 da Bahia, 7 de Santa Catarina,7 do Maranhão,4 do Pará, 4 de Mato Grosso, 3 do Espírito Santo, 2 de Mato Grosso do Sul. Já os estados de Alagoas,Amazonas, Ceará, Goiás, Piauí e Sergipe são representados poruma emissora cada um.

No âmbito do Senado, a CCDD é o único colegiado que analisa esse tipo de pedido, que primeiro passa pela Câmara dos Deputados. Atualmente o colegiado é presidido pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

A Constituição Federal concede à União a exploração dos serviços de radiodifusão, seja diretamente ou indiretamente, com aval do Poder Executivo e do Congresso Nacional. Neste último caso, entidades privadas podem ter emissoras de rádio ou televisão por meio das seguintes formas:

autorização, que não exige licitação e que pode ser revogada a qualquer tempo sem indenização;

permissão, que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação;

concessão, que demanda licitação, tem prazo determinado e pode gerar indenização, em caso de rescisão.

Todas as solicitações se referem a radiodifusão comunitária, exceto quando mencionado veículo diferente.