Limpeza do ambiente corporativo contribui para a eficiência

Um ambiente de trabalho saudável é essencial para o bem-estar dos trabalhadores e pode colaborar para o sucesso geral de uma empresa. A afirmativa integra uma publicação recente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), organização que investiga as condições de segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho.

A fundação destaca que a saúde dos profissionais é essencial para a produtividade e o bem-estar geral, não apenas a nível físico, como também no que diz respeito à saúde mental e emocional. Tal debate surgiu em 1966, durante o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, em São Paulo (SP), em um panorama de altos índices de acidentes e doenças do trabalho.

No mesmo sentido, Pedro Sampaio, especialista em limpeza de sofá da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, traça uma relação entre a limpeza do ambiente corporativo e a eficiência: “Empresas que investem em limpeza de seus móveis, estofados e ambientes podem garantir ambientes mais produtivos para seus funcionários”.

Sampaio cita alguns dados de uma pesquisa realizada pelo Green Building Association (USGB), divulgada pelo portal SEGS, que apontam que um ambiente de trabalho limpo é responsável pela melhora de 40% na produtividade das fábricas, ao passo que, em escritórios, o crescimento na produtividade varia entre 2% e 16%.

Melhoria na saúde e bem-estar

Sampaio destaca que ambientes limpos ajudam a reduzir a propagação de germes, bactérias, ácaros e alérgenos, que podem causar doenças respiratórias e alergias.

“Funcionários que trabalham em ambientes mais saudáveis têm menos probabilidade de adoecer, o que resulta em menos faltas e maior produtividade”, observa. “Além disso, a limpeza de estofados e móveis pode eliminar o acúmulo de poeira e sujeira, proporcionando um ar mais puro e um ambiente mais confortável para se trabalhar”, completa.

Aumento do conforto e bem-estar psicológico

Na visão do especialista, ambientes de trabalho limpos e organizados afetam positivamente o humor e o estado mental dos funcionários. Isso porque trabalhar em um local bem cuidado pode reduzir o estresse e aumentar a satisfação no trabalho.

“Isso, por sua vez, impacta diretamente a concentração, o engajamento e a eficiência. Estofados limpos e confortáveis também proporcionam um ambiente físico mais agradável”, articula.

Melhoria na imagem e moral da empresa

Para Sampaio, empresas que se preocupam com a limpeza transmitem aos funcionários uma mensagem de que eles são valorizados - o que pode melhorar a moral e promover um sentimento de orgulho no local de trabalho.

“Funcionários que sentem que a empresa se preocupa com seu conforto e bem-estar tendem a ser mais motivados e engajados em suas atividades”, considera.

Redução de distratores

“Ambientes sujos e desorganizados podem ser grandes fontes de distração. Poeira, manchas ou odores podem desviar a atenção dos colaboradores e criar um ambiente desconfortável”, destaca o especialista.

Para ele, ao manter um local de trabalho limpo, as distrações são minimizadas, permitindo que os funcionários foquem melhor em suas tarefas e sejam mais produtivos.

Aumento da durabilidade dos equipamentos e móveis

Na perspectiva de Sampaio, investir na limpeza adequada de móveis e estofados também ajuda a aumentar a vida útil desses itens.

“Quando os móveis são bem cuidados, isso evita gastos desnecessários com substituições ou reparos, permitindo que a empresa invista mais em áreas que podem aumentar a produtividade dos funcionários”, explica.

Promoção de uma cultura organizacional positiva

Para concluir, o especialista em limpeza de sofá da Dr. Lava Tudo ressalta que a limpeza e organização do ambiente de trabalho podem reforçar valores como disciplina, atenção aos detalhes e respeito ao espaço comum.

“Quando esses valores estão presentes no dia a dia da empresa, podem se refletir na atitude dos funcionários em relação ao trabalho, gerando maior comprometimento e produtividade”, finaliza.

