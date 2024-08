45 anos da regulamentação da profissão de biólogo serão celebrados no Plenário

Na próxima segunda-feira (2), o Plenário do Senado realizará uma sessão especial, a partir das 10h, para comemorar o aniversário de 45 anos de regulamentação da profissão de biólogo. A celebração partiu de requerimento ( RQS 197/2024 ) do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

"A abrangência do envolvimento dos biólogos perpassa a construção de uma sociedade que se preocupa com impacto da atividade humana no meio ambiente, que busca soluções para os problemas decorrentes, que compreende o papel da ciência e da evolução da humanidade", diz senador em seu requerimento.

Mourão também apontou o impacto do trabalho dos biólogos na área da saúde. “A Biologia nos permitiu conhecer o poder curativo (fitoterápico) de algumas plantas e fungos; proporcionou-nos a evolução científica na área da genética por meio do uso das células-tronco; e nos permitiu identificar o sexo do feto em uma gestação. Ao permitir a compreensão do funcionamento dos seres vivos, o estudo da Biologia auxilia na prevenção e combate de doenças.”

O senador lembrou, ainda, que os biólogos têm colaborado para o desenvolvimento de uma produção sustentável. “Importante destacar que o Sistema CFBio/CRBio (Conselhos Regionais de Biologia) trabalha e faz parte da solução de um Brasil que cresce e produz com tecnologia agregada, seja na indústria como no campo, concomitantemente com a conscientização da necessidade do desenvolvimento sustentável”.