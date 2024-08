Senado marca presença na Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém

Estande do Senado na feira do livro em Belém: Constituição é o livro mais procurado pelos visitantes - Foto: Divulgação

O Senado marcou presença ao longo dos nove dias da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém, que aconteceu entre os dias 17 e 25 de agosto. Além da venda de livros, a Casa aproveitou o espaço para difundir as visitas virtuais ao Congresso e promover encontros com escolas para divulgar o Programa Jovem Senador e o jogo de tabuleiro Eleitos.

A cobertura jornalística dos nove dias de evento ficou por conta da Rádio Senado. De lá foram gravadas duas edições do programa A utores e Livros e participações no jornais Conexão Senado e Voz do Brasil, de um estúdio próprio no evento. Os áudios também foram publicados no Portal de Notícias da Agência Senado.

A feira em números

O estando do Senado vendeu 7.426 livros nesta edição da Feira Pan-Amazônica, um aumento de mais de 100% em relação ao ano anterior. A Constituição federal permanece como a obra mais vendida, com 824 unidades comercializadas, seguida pelo Código Civil, com 343 unidades.

Entre os títulos não relacionados a leis, o primeiro lugar em vendas foi O Mundo do Trabalho Colonial e a Construção da Fortaleza de São José de Macapá, de Leonardo Raiol Junior. O título, inclusive, teve sessão de lançamento com o autor no espaço do Senado durante a feira.