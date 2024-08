Rosana Martinelli comemora aprovação de aval da União para empréstimo a MT

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), comemorou a aprovação do Projeto de Resolução ( PRS 28/2024 ) que autoriza a garantia da União para o financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) de até US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões) ao estado de Mato Grosso destinado ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar.

A parlamentar destacou a importância do empréstimo, afirmando que os recursos irão fomentar a produção local e oferecer mais oportunidades para os pequenos produtores. Rosana Martinelli mencionou sua experiência quando prefeita de Sinop, onde 40% da merenda escolar era adquirida de pequenos produtores rurais, para movimentar a economia e oferecer alimento de qualidade aos alunos.

— Com essa aprovação, vejo um futuro promissor para a nossa agricultura, desde a bacia leiteira até novos cultivos como o café, em todo o nosso estado de Mato Grosso. É isto que nós queremos: dar emprego, gerar possibilidade de essas famílias continuarem trabalhando na agricultura familiar e se organizando em cooperativas para poderem participar de licitação para vender para as prefeituras e vender também para os estados — afirmou.

Mulheres na política

A senadora comentou também a aprovação na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do projeto de lei ( PL 763/2021 ), que estabelece uma cota de 30% das vagas no Legislativo para mulheres. Rosana Martinelli defendeu a necessidade de mais mulheres ocuparem esses espaços para promover igualdade.

— Em nosso país, onde 52% da população é feminina, é inaceitável que as mulheres representem apenas 12% a 15% das diversas vagas nas Casas Legislativas. Eu tenho certeza de que no futuro nós vamos conseguir os 50% — afirmou.