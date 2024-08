Acesso facilitado a crédito para atingidos pelas enchentes no RS é aprovado na CMO

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou uma alteração ( PLN 25/2024 ) na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para facilitar a obtenção de crédito em agências de fomento oficiais por pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As restrições legais seriam suspensas nestes casos.

O projeto será agora analisado pelo Plenário do Congresso Nacional.

Pelo texto aprovado, os interessados precisarão comprovar regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com as parcelas doFundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devidas antes do evento climático.

A mudança vai valer para contratações, renovações ou renegociações realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros.

Também foi aprovado o requerimento do deputado Claudio Cajado (PP-BA) para a realização de uma audiência pública sobre as renúncias fiscais do Orçamento federal. Em seguida a reunião foi suspensa.

Da Agência Câmara