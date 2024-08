Marina Silva falará na CMA sobre incêndios florestais no país

Marina Silva em audiência pública no Senado, em 2023 - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou, nesta quarta-feira (28), convite para que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, preste informações ao colegiado sobre a situação dos incêndios e queimadas em todo o Brasil.

O requerimento do convite ( REQ 42/2024 – CMA ) foi apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF). Na justificativa, a senadora argumenta que os incêndios e queimadas têm atingido proporções alarmantes, afetando vastas áreas de florestas e biomas como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, além de áreas de agricultura e pecuária. Esses eventos, segundo ela, resultam em danos ambientais irreparáveis, perda de biodiversidade e emissão de gases de efeito estufa, além de afetar diretamente o bem-estar e a segurança das populações locais.

Leila, que preside a CMA, destaca ainda que os incêndios e queimadas trazem consequências econômicas, como a perda de produtividade agrícola, impactos no turismo e custos elevados para o controle das chamas. Também geram problemas de saúde pública, como aumento de doenças respiratórias devido à fumaça, o que sobrecarrega os sistemas de saúde. Diante desse quadro, justifica, é fundamental que o Senado tenha clareza sobre o impacto do problema e sobre as medidas adotadas para mitigar seus efeitos.

A data da reunião será agendada pela comissão.