André Amaral pede contratações temporárias na Anvisa e outros órgãos

O senador André Amaral (União-PB) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (27), que concorda com a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisa “andar um pouco mais rápido” para aprovar os pedidos de registro de medicamentos. O parlamentar ponderou, no entanto, que a Anvisa tem um quadro de funcionários pequeno e que a obrigatoriedade de concurso público deixa o órgão engessado. O senador ainda sugeriu que sejam feitas contratações temporárias.

— Lembro que nós saímos de uma pandemia e o país está precisando repor o seu quadro de prestadores, de funcionários, de maneira urgente. Até que seja feito concurso público, deveríamos fazer, de maneira urgente, a contratação pro tempore, ou seja, contrato temporário, para que o Estado preste a sua contrapartida à sociedade.

O senador ressaltou que o problema não atinge apenas a Anvisa. Segundo ele, a Agência Nacional de Mineração (ANM) e os hospitais universitários também têm deficiência de funcionários pela falta de concursos públicos.