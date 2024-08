Vai ao Plenário autorização a empréstimo de US$ 150 milhões para o Paraná

Na manhã desta terça-feira (27), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou a proposta do Executivo que autoriza o estado do Paraná a contratar um empréstimo de US$ 150 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União. A proposta ( MSF 35/2024 ) recebeu relatório favorável do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e segue, com urgência, para o Plenário.

Os recursos devem ser destinados ao financiamento parcial do Programa Estadual de Habitação do Estado do Paraná — Projeto Vida Nova. O texto ressalta que o estado cumpre os requisitos legais para a contratação do financiamento, inclusive quanto à capacidade de pagamento e os limites de endividamento.

Oriovisto afirmou que o governo paranaense terá até 24 anos e meio (294 meses) para pagar o empréstimo, com seis anos (72 meses) de carência a partir da data de entrada em vigor do contrato.

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) elogiou a iniciativa.

— Acho bastante interessante que o governo do Paraná tenha se preocupado com isso. A gente sabe que a construção civil gera emprego e renda, é um setor que abrange de trabalhadores braçais a engenheiros, sem falar que criará residências para as pessoas, uma vez que temos um déficit habitacional assustador no Brasil. Esse é um empréstimo em que a gente vê contrapartida, resolutividade rápida na geração de emprego e renda, além de oferecer uma moradia digna e justa para as pessoas — declarou.