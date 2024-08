Paim defende maior participação da juventude na política

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), destacou as demandas apresentadas por jovens durante a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) na semana passada. O encontro, ocorrido no último dia 20, reuniu representantes de instituições nacionais e internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), para discutir o papel dos jovens na formulação de políticas no contexto da cúpula do G20 — em evento que será realizado no Brasil em novembro. Paim, que é o presidente da CDH, lembrou que os participantes solicitaram maior inclusão na definição de políticas públicas e a aprovação do Plano Nacional da Juventude.

— Esse debate é, portanto, uma oportunidade para que o Brasil não só aprimore suas próprias iniciativas, mas também contribua para a construção de uma agenda global que valorize e empodere os jovens em todo o mundo. Essa agenda será um instrumento de mobilização da sociedade brasileira, e será necessária uma força-tarefa para transformar, de uma vez por todas, as pautas da juventude em políticas de Estado — disse.

Segundo o parlamentar, os jovens são “protagonistas do cenário atual e devem ser ouvidos para que as políticas públicas reflitam suas necessidades e aspirações”. A inclusão digital e o incentivo à participação ativa dos jovens na política foram apontados como essenciais para fortalecer a democracia e garantir uma representação diversa nas esferas de poder.

— Os jovens são os mais afetados pelos conflitos globais e pelas mudanças climáticas. Contudo, a realidade é que eles permanecem invisíveis nas posições de poder. No mundo todo, menos de 3% dos parlamentares têm menos de 30 anos, revelando um desequilíbrio demográfico global no mundo da política. É urgente a necessidade de buscar a diversidade na representação. É urgente a necessidade de buscar soluções que promovam o protagonismo da juventude, dos jovens do mundo todo — declarou Paim.