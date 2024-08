Sessão destaca pioneirismo de Casimiro Montenegro Filho, fundador do ITA

Marcos Pontes (C) preside a sessão, com Izalci Lucas, Marcelo Kanitz Damasceno, Roberta Rochael, Danilo Forte, Maurício Medeiros (do DCTA) e Inácio Arruda - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Fundador doInstituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)edo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA),o marechal-do-ar Casimiro Montenegro Filho (1904-2000)foi homenageado pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira (22) por seus120 anos de nascimento.A sessão solene, noPlenário do Senado,foi marcada por discursos que destacaram o pioneirismo de Montenegro e seu empenho na educação como instrumento para o progresso do país.

O requerimento ( REQ 10/2024 ) para a homenagem foi apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e pelo deputado Danilo Forte (União-CE).Presidindo o evento, Pontesdeclarou que a homenagem celebra a “inteligência aliada à vontade” e enalteceu a liderança e a visão de futuro de Casimiro Montenegro Filho.

— Estamos diante de uma daquelas pessoas que fazem diferença no mundo e são imprescindíveis para o sucesso e o avanço da sociedade.(…) Acreditava na educação como instrumento de avanço e desenvolvimento humano. Foi responsável pela formação de milhares de engenheiros e pelo desenvolvimento da tecnologia em nosso país.

Pontes, que é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, citou a importância do instituto e do DCTA comocentros de inteligência que viabilizaram a criação da Embraer — também sediada em São José dos Campos (SP) — e destacou a atuação deMontenegrono desenvolvimento do Correio Aéreo Militar, que tornou-se o Correio Aéreo Nacional.

V isionário

Danilo Forte destacou pontos da biografia deMontenegroe também exaltou o “espírito visionário” do homenageado, que, para o deputado, deixou um legado de grande importância para o desenvolvimento do Brasil e um exemplo para as próximas gerações. Ele acrescentou elogios à criação da segunda unidade do ITA em Fortaleza,o que considera aumentaro destaque do Ceará como centro de excelência na educação.

— Todo o presente de hoje, voltado para os investimentos sobre inovação, tecnologia, aviação, engenharia e engenharia limpa, energia limpa e educação, está sendo alcançado graças à potencialidade visionária de Casimiro Montenegro Filho —resumiu.

O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, lembrou a convicção deMontenegrode que o progresso da nação dependia da qualidade da formação de seus cientistas. Ele elogiou o alto padrão do ITA e avaliou que o Brasil precisa estimular sua capacidade de formar engenheiros.

— [Montenegro] destacou a importância da união entre o meio acadêmico, o Estado e a indústria, delineando uma promissora rota por meio da qual o potencial do setor aeroespacial brasileiro foi verdadeiramente evidenciado. Alicerçando nesses pilares o seu ideal de transformar o Brasil numa potência aeronáutica, Casimiro Montenegro deu início a esse sonho, fundando as sólidas bases da aviação nacional.

O senador Izalci Lucas (PL-DF)também classificou o homenageado como uma pessoa à frente de seu tempo, dedicado a “causas nobres e cívicas”.

— Contrariando todas as expectativas, defendeu até o fim o seu ideal de transformar o Brasil em uma potência aeronáutica e fundou então o ITA, uma escola de excelência, assim como a Embraer, uma das três maiores construtoras de aeronaves de transporte de passageiros do mundo, ao lado da Boeing e da Airbus. São as aventuras do marechal, que fez a revolução nos céus do Brasil.

Adeputada Bia Kicis (PL-DF) afirmou queMontenegroé “herdeiro do pioneirismo de Santos Dumont” e que a vida e a obra do militar devem ser mais conhecidas pelas novas gerações.

— As palavras inspiradoras desse líder nato, herói de nossa pátria amada, iluminam o caminho que todos devemos seguir para correspondermos à urgência com que o Brasil é chamado.

Representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Inácio Arruda, secretário de Ciências e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, disse que a criação do ITA enfrentou muitos obstáculos, superados com determinação e confiança na ciência.

— Vai construir uma página heroica do povo brasileiro, lutando, guerreando e construindo sonhos que iam muito além do seu sonho de ser piloto, como o sonho de ter um país forte, de ter um país confiante com seus pesquisadores.

Asessão especial foi antecedida de um minuto de silêncio pelos 21 profissionais que morreram em explosão no Centro de Lançamento de Alcântara (MA), há 22 anos. Pontes classificou o acidente como a maior tragédia do programa espacial brasileiro e disse que a contribuição das vítimas nunca será esquecida.