Dorinha defende investigação justa sobre governador do Tocantins

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) defendeu, em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (21), que as investigações sobre o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, sejam conduzidas de "maneira correta" e com cuidado. Ele é alvo da Operação Fames-19, da Polícia Federal, que apura a existência de um esquema de desvio de recursos na venda de cestas básicas durante a pandemia.

A operação investiga se há o envolvimento do governador e de empresas locais em compras superfaturadas. Mas a senadora afirma que, durante o período investigado, Wanderlei Barbosa ainda não era governador — por isso, destaca ela, é necessário que a situação seja analisada com cuidado.

— Eu acho que é preciso colocar principalmente situações fáticas do ocorrido. Eu só posso lamentar pelo meu estado e por cada tocantinense que se sente provocado com informações, em muitos casos, inverídicas ou incompletas. O nosso chamamento é que cada tocantinense se sinta provocado e, ao mesmo tempo, desrespeitado. Quando a fala é maniqueísta, ela tem um único lado e um direcionamento em relação às informações — disse.

A senadora elogiou o trabalho realizado pelo governo do estado, argumentando que o Tocantins está em processo de reconstrução, com melhorias em estradas, reformas em escolas e resgate de direitos dos servidores públicos, especialmente nas áreas de educação e saúde.

— O estado do Tocantins, hoje, na avaliação recente do Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], é o estado mais bem colocado da Região Norte. Mais de 250 escolas estão em reforma ou em construção. Grande parte delas são escolas de mais de R$ 20 milhões, cujo recurso inicial remonta a R$ 11 milhões. São recursos do próprio estado. De igual forma, direitos dos servidores públicos, que não eram respeitados desde 2010, foram resgatados. Na semana passada, o governo entregou leitos do Hospital Geral de Palmas e vários serviços foram implementados. Então, é desse estado que eu falo. Todas as situações, eu tenho certeza, serão esclarecidas — concluiu.