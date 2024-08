Eduardo Gomes defende Wanderlei Barbosa, governador de Tocantins

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) exaltou, em pronunciamento na quarta-feira (21) a gestão do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. O senador defendeu o governador, que no mesmo dia foi alvo de operação da Polícia Federal para apurar um suposto esquema de desvio de recursos na venda de cestas básicas durante a pandemia (Operação Fames-19).

— Eu espero sinceramente que a Justiça faça as suas apurações. Tenho a melhor relação com o governador Wanderlei Barbosa, e ele tem o meu apoio, tem o nosso apoio nessas eleições em vários municípios. Precisamos entender que o estado do Tocantins não pode mais sofrer processos de investigação que tenham como consequência alterações políticas dramáticas para a economia do estado — afirmou.

Além disso, o parlamentar apontou a alta popularidade de Wanderlei Barbosa e seu papel no fortalecimento da economia local. Segundo Eduardo Gomes, apesar das investigações em andamento, o governador tem respondido "com serenidade e cooperação". O senador disse ser preciso "preservar a estabilidade política para assegurar o progresso econômico e social do Tocantins", evitando que disputas prejudiquem investimentos e a competitividade do estado.

— O processo está aí, a resposta está aí, o trabalho de convencimento vai ser feito para que tudo seja feito de maneira transparente, mas é preciso entender que há uma outra forma de se chegar ao poder: pelo trabalho, pelo voto, pela perspectiva e pela esperança que pode fazer o Tocantins ser o que é: um dos estados do Brasil que oferece mais oportunidades à população brasileira. É uma das poucas vezes que assumo esta tribuna, mas é porque o assunto realmente é imperioso para o crescimento do nosso estado e para a verdade — disse Eduardo Gomes.