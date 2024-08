Omar Aziz pede retirada de urgência de regulamentação da reforma tributária

O senador Omar Aziz (PSD-AM) pediu, em pronunciamento na quarta-feira (21), que o governo federal retire a urgência da regulamentação da reforma tributária, assunto tratado pelo Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024 . Ele argumentou que a reforma, estabelecida pela Emenda Constitucional 132 , só começará a vigorar em alguns anos, o que dá tempo suficiente para que o Senado possa analisar os projetos relacionados ao assunto "com clareza, transparência e equilíbrio". É o caso do projeto de lei recentemente remetido pela Câmara ao Senado, que instituio Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).

Omar Aziz ressaltou que a regulamentação da reforma tributária terá grandes efeitos sobre a economia, a competitividade das empresas e o emprego.

— Trata-se do agronegócio, das indústrias de componentes, das indústrias de bens finais. Trata-se do pequeno, do médio e do grande empresário, do microempresário. Nós temos que analisar com carinho tudo aquilo que vamos votar. Nós já demos um passo muito grande quando votamos a reforma tributária. Agora, em relação às leis complementares que vão focar no que vai acontecer daqui para frente, nós temos que ter todo o cuidado para que a gente não sofra consequências muito grandes no final — disse o senador.