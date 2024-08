André Amaral aponta participação de Efraim Filho na desoneração da folha

O senador André Amaral (União-PB) destacou, em pronunciamento na terça-feira (20), a importância da participação do senador licenciado Efraim Filho (PB) na elaboração da matéria que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia ( PL 1.847/2024 ). De autoria de Efraim, o texto foi aprovado no Plenário, também na terça, na forma de substitutivo do senador Jaques Wagner (PT-BA).

Amaral ressaltou que Efraim também foi autor do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamento ( PL 334/2023 ). Para o senador, a proposta se tornou um marco essencial para a preservação da competitividade e para a saúde financeira de diversos setores da economia.

— Efraim Filho não apenas conduziu as negociações com a habilidade que lhe é peculiar e com destreza, mas também desempenhou um papel crucial na construção de um consenso entre os diferentes setores envolvidos. Ele conseguiu harmonizar os interesses dos empresários que pediam a continuidade dessa política com a preocupação fiscal do governo, sempre buscando o equilíbrio que fosse o benefício para toda a sociedade.

O parlamentar ainda afirmou que o Brasil precisa de políticas que promovam a inclusão no mercado de trabalho e a melhoria da condição de vida da população, sem esquecer a manutenção da competitividade das empresas brasileiras no cenário global.

— Setores como o da tecnologia, por exemplo, competem diretamente com os mercados internacionais, e a redução dos custos proporcionada pela desoneração é um fator determinante para que possam continuar inovando e se destacando no mundo todo.