Bittar destaca impactos econômicos da estiagem em Jordão, no Acre

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (20), o senador Márcio Bittar (União-AC) alertou sobre a grave crise enfrentada pelo município de Jordão, no Acre. O senador lembrou que a cidade declarou estado de calamidade pública devido à estiagem severa causada pelo fenômeno El Niño.

Bittar destacou o impacto econômico na região, com o aumento do preço do botijão de gás, que chegou a R$ 200, e o preço da gasolina e do diesel, que atingiram R$ 13 por litro. O senador atribui essa alta dos preços aos problemas de infraestrutura na região e observou que a ausência de estradas tem contribuído para o isolamento e a miséria das comunidades locais.

— Enquanto a Marina for ministra [do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas], enquanto o Lula for presidente, Porto Velho está condenado a não se ligar a Manaus. Manaus e o Amazonas estarão condenados a não poder ter uma estrada que é a única que pode ligar Manaus e Porto Velho ao restante do país! — afirmou.

O parlamentar também voltou a criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender novamente as redes sociais do senador Marcos do Val (Podemos-ES), além de ordenar o bloqueio de R$ 50 milhões do senador.

— Se o Senado não faz nada vendo um senador ser cassado numa atitude monocrática de um ministro, isso é uma falta de respeito e de vergonha para todos que aqui estamos! Portanto, mais uma vez, a minha solidariedade ao senador da República que, na prática, está com o seu mandato cassado ou, no mínimo, está com o seu mandato suspenso — afirmou.