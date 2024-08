Senado fica um minuto em silêncio pela morte de Margarita Sansone

Na abertura da sessão deliberativa, senadores prestaram um minuto de silêncio em homenagem a primeira-dama de Curitiba, Margarita Pericás Sansone, que morreu nesta terça-feira (20), aos 79 anos, na capital paranaense. Margarita estava internada em um hospital da cidade desde o início de agosto e faleceu em decorrência de um linfoma. A notícia da morte foi publicada nas redes sociais pelo marido dela, o prefeito Rafael Greca.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também anunciou um voto de pesar, que será encaminhado à publicação:

— Gostaria, em nome do Senado Federal, e em meu nome pessoal, de manifestar o nosso pesar pelo falecimento da Dona Margarita, que conheci, primeira-dama de Curitiba, esposa do nosso querido Rafael Greca, a quem desejo muita força, muita resignação, em face dessa notícia muito triste — disse.

Margarita se destacou pelo trabalho na área da cultura e da assistência social de Curitiba. O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que informou sobre o falecimento, também lamentou a morte da primeira-dama.

— Ela foi uma personalidade marcante e inspiradora, não só para Curitiba, mas para todo o estado do Paraná. Foi pioneira em várias áreas, principalmente na área social e cultural. Eu não posso deixar de registrar aqui a minha solidariedade ao prefeito Rafael Greca, a todos os seus familiares e, em especial, a todos os amigos que, como eu, estamos enlutados por essa perda enorme para a cidade de Curitiba.

Silvio Santos

O presidente do Senado voltou a lamentar a morte de Silvio Santos. O comunicador e dono do SBT faleceu aos 93 anos no sábado (17). Na mesma data, Pacheco declarou luto oficial de três dias no Senado.

—Minhas homenagens ao Sílvio Santos, à família SBT, à sua família, às suas seis filhas e a todos os seus fãs, no que eu me incluo. Com muita verdade, com muita sinceridade, eu me incluo como um dos admiradores e fãs de Sílvio Santos — disse nesta terça-feira (20).