Kajuru diz estar preocupado com educação no país, após resultados do Ideb

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento nesta terça-feira (20), manifestou preocupação com resultado divulgado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. O senador destacou que, das três metas estabelecidas, o Brasil atingiu apenas uma, na primeira etapa do Ensino Fundamental, enquanto os índices do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental ficaram abaixo do esperado.

— Na avaliação dos resultados, há que ser considerado o efeito da pandemia de covid-19, período em que a gestão da educação deixou a desejar. Tivemos quatro ministros da educação e até corrupto tivemos. O Brasil foi um dos países que passaram mais tempo com as escolas fechadas, e o ensino remoto ainda agravou a desigualdade entre os alunos, pois nem todos dispunham dos meios para participar das aulas on-line, mas o fato é que as dificuldades na área educacional vêm de longe e será preciso muito esforço para que sejam superadas as diferenças entre o ensino particular e o público e, na escola pública, a desigualdade entre os estados — disse o senador.

Apesar dos desafios, Kajuru elogiou o desempenho do Pará, que registrou o maior avanço no ensino médio da rede pública, subindo da penúltima para a sexta posição no ranking nacional. Ele também ressaltou a liderança de Goiás no ensino médio público, com a implementação de centros de formação de professores e bolsas de estudo para alunos.

O parlamentar enfatizou a necessidade de ampliar o número de escolas em tempo integral, avançar com o programa Pé-de-Meia, criado para reduzir a evasão estudantil no ensino médio, valorizar a carreira de professor e implementar programas de recuperação de aprendizagem. Para ele, esses elementos são fundamentais para o avanço da educação no Brasil.

— Creio ser essencial ainda um trabalho integrado entre União, estados e municípios para que o setor passe por avaliações constantes e seja feita a verificação de quem faz na educação a gestão correta dos recursos públicos, que não são poucos. Otimista como sou, acredito ser possível obter no IDEB 2024 resultados melhores do que os do ano passado — afirmou.