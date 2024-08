Paim alerta para crise de saúde mental entre jovens

Em pronunciamento nesta segunda-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) fez um alerta sobre a deterioração da saúde mental entre jovens brasileiros e anunciou uma audiência pública no próximo dia 22, na Comissão de Direitos Humanos (CDH), para tratar do tema.

Dados da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), vinculada ao SUS, revelam uma tendência preocupante entre 2013 e 2023. Pela primeira vez, a ansiedade entre crianças e jovens superou os índices observados entre adultos em nosso país. Em 2023, a taxa de jovens de 10 a 14 anos atendidos por transtornos de ansiedade atingiu 125,8 a cada 100 mil; e, entre adolescentes, 157 a cada 100 mil. Esse contraste com adultos acima de 20 anos se reflete na taxa de 112 a cada 100 mil.

— Os índices de saúde mental começaram a se deteriorar a partir da segunda década dos anos 2000. O maior acesso à informação pela internet, a popularização de smartphones com câmeras frontaiss, e o crescimento das redes sociais e dos jogos online contribuíram para esse cenário — disse.

O senador também comentou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, que revelam um crescimento significativo na incidência de depressão em todas as faixas etárias entre 2013 e 2019. Entre jovens de 18 a 21 anos, a taxa de depressão aumentou de 2,47% para 6,23%, um crescimento de 152%.

— Esses dados, podem crer, parecem simples números, mas são alarmantes e requerem ação imediata. O Brasil precisa, urgentemente, acelerar políticas públicas que abordem essa crise silenciosa, mas que leva à morte nossas crianças e jovens. Fica aqui a nossa preocupação e um apelo por medidas que possam reverter essa trágica tendência.

O parlamentar ainda comemorou o anúncio da instalação do curso de medicina em São Gabriel, município próximo à fronteira com o Uruguai. Ele destacou a importancia da iniciativa do Ministério da Educação para a fixação de médicos no interior do estado.