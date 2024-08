Rodrigues: Programa Silvio Santos entrou para o Guiness como o mais duradouro

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) registrou seu pesar pelo falecimento do apresentador Silvio Santos, no sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo, durante pronunciamento no Plenário do Senado nesta segunda-feira (19). Rodrigues destacou a importância do Senor Abravanel, nome de batismo do apresentador, para o setor de entretenimento e a comunicação no país.

— O seu programa de televisão, o Programa Silvio Santos, que foi exibido desde 1961, é considerado o programa de televisão mais duradouro do mundo. Em 1993, o Programa Silvio Santos entrou para o Guiness Book como a atração de televisão mais duradoura do mundo. Na verdade, por si, esses fatos já demonstram o que representou este brasileiro para toda a [nossa] população. Hoje, nos reunimos para homenagear este ícone! Uma lenda viva que transcendeu as fronteiras do entretenimento e se tornou um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Estamos aqui para celebrar a vida e a obra do Senor Abravanel, conhecido e amado por todos nós pelo nome Silvio Santos — afirmou.

Rodrigues lembrou da trajetória de Silvio Santos como “empresário visionário”, e ressaltou a fundação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e sua contribuição para a cultura popular brasileira. Para o parlamentar, Silvio Santos é mais do que um apresentador de televisão, sendo considerado um mestre na arte de se comunicar com o povo brasileiro.

O senador mencionou a criação de programas que marcaram gerações e se tornaram parte da história da TV brasileira. Segundo ele, esses programas não apenas lançaram novos talentos e promoveram sonhos, mas também trouxeram alegria e entretenimento para milhões de lares em todo o Brasil.

— Além de seu sucesso profissional, Silvio é um exemplo de dedicação à família. Pai amoroso, marido dedicado, ele soube equilibrar sua vida pessoal com a exigente carreira de empresário e comunicador. Ser humilde e generoso, mesmo diante de tanto sucesso, são inspirações para todos. Hoje, ao olharmos para sua trajetória, vemos não apenas o sucesso de um homem, mas o reflexo de um Brasil que acredita em si mesmo, que luta, que sonha, que vence. Silvio Santos é a prova viva de que, com talento, coragem e persistência, podemos alcançar qualquer objetivo. Obrigado por nos proporcionar tantas alegrias, por nos ensinar que é possível sorrir mesmo nos momentos mais difíceis e por ser a voz que ecoa em todos os lares do Brasil. Sua história se confunde com a história da televisão brasileira e seu legado será lembrado de geração em geração — ressaltou.