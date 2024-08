Sessão especial destaca atuação da Sukyo Mahikari em 50 anos no Brasil

Presidida por Mourão (C), reunião teve presença do grão-mestre mundial da Sukyo Mahikari, Koo Okada (ao microfone) - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O Senado promoveu nesta segunda-feira (19) uma sessão especial para celebrar os 50 anos de atividades da Sukyo Mahikari no Brasil. Fundada no Japão em 1959 pelo mestre Kotama Okada, a organização religiosa chegou a São Paulo em 1974.

A homenagem foi sugerida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Para o parlamentar gaúcho, a presença da organização religiosa representa “um farol de esperança” para o Brasil.

— É um marco significativo na história espiritual do nosso país. Ao longo dessas cinco décadas, a Sukyo Mahikari tem desempenhado um papel crucial na promoção da paz, da harmonia e do crescimento espiritual, impactando positivamente a vida de inúmeras pessoas — disse.

A sessão solene contou com a presença do grão-mestre mundial da Sukyo Mahikari, Koo Okada. Ele se disse “profundamente emocionado com a celebração” e fez referência ao fundador, mestre Kotama Okada, falecido no mesmo ano em que a organização religiosa chegou ao Brasil.

— Estamos imersos neste local, com a presença espiritual do mestre fundador. Sinto esta presença espiritualmente aqui. Se o mestre tivesse ficado neste mundo mais dez anos, ele certamente teria visitado a cidade de São Paulo. Isso porque tenho certeza de que o coração do mestre estava aqui no Brasil — afirmou.

Segundo Miguel Enrique Kerrigan Comesana, conselheiro vice-presidente da Sukyo Mahikari no Brasil, a organização religiosa tem se dedicado a contribuir para o bem-estar da sociedade.

— A espiritualidade é essencial, por oferecer refúgio e uma pausa necessária em meio ao caos cotidiano. A fé tem o poder de nos conectar com emoções e pensamentos mais profundos e elevados e de cultivar a harmonia baseada no amor ao próximo — disse.

A homenagem contou ainda com a presença da juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes, representante do grupo jurídico da Sukyo Mahikari do Brasil. Ela destacou que os princípios que norteiam a organização religiosa podem inspirar o Poder Judiciário “na busca da pacificação social”.

— Na minha atuação profissional, tive a oportunidade de vivenciar os impactos da aplicação desses princípios em várias iniciativas coletivas. Os fatos da vida que acarretam conflitos massivos só podem ser compreendidos em sua integralidade partir das diferentes perspectivas dos envolvidos. A harmonização e as inteligências trabalhando em conjunto geram sabedoria — afirmou.