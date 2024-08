Em sessão especial, adeptos exaltam valores da Sociedade Brasileira de Eubiose

Entidade iniciática dedicada ao estudo do processo de evolução humana em harmonia com as leis universais, a Sociedade Brasileira de Eubiose (SBE) foi homenageada pelo Senado nesta sexta-feira (16) no ano de seu centenário. A sessão especial foi marcada pelos pronunciamentos de convidados que destacaram o crescimento pessoal que a Eubiose proporciona e expressaram esperança no papel espiritual do Brasil no futuro mundial.

Presidindo o evento, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), autor do requerimento de sessão especial, chamou atenção para o autoconhecimento como princípio adotado pela Eubiose, e associou a busca do sentido da vida com a busca de harmonia e consenso, que segundo ele é um dos pilares do Senado.

—o Iluminismo, movimento histórico que, entre muitas outras coisas, valorizou o conhecimento científico e filosófico, tem influência tremenda em nossa sociedade até aos dias de hoje. Mais que isso, o Iluminismo moldou a sociedade em que vivemos, gerando múltiplos frutos. Instituições que trabalham questões filosóficas, como é o caso da nossa homenageada, carregam a missão de fortalecer e fomentar nossa curiosidade filosófica e nossa curiosidade científica; em resumo, contribuem para a nossa formação humanística, afastando-nos cada vez mais da escuridão.

Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da SBE, relatou o surgimento da instituição, em Niterói (RJ), então chamadaDhâranâ Sociedade Mental Espiritualistae nomeada Sociedade Teosófica Brasileira entre 1928 e 1969. Ele exaltou a “grande bagagem espiritual” de Henrique José de Souza (1883-1963), fundador da sociedade, e seu objetivo de jogar “luz em tudo aquilo que o povo desconhecia e que tanto o inquietava”.

— Seria impossível elencar um só momento ou um só rosto para definir esses 100 anos. Por isso, nossas homenagens hoje são para todos aqueles que por aqui passaram, para os que permaneceram ou não, e mesmo para os que ainda virão. Somos feitos de passado, presente e futuro.

Coordenador-Geral de Ética e Política da sociedade, Fernando Leça do Nascimento lembrou a Lei 13.626, de 2018 , que instituiu o Dia Nacional da Eubiose, comemorado em 10 de agosto. Ele citou autores e analistas sobre a condição do Brasil como espaço social e cultural privilegiado para se tornar um país “exemplar”.

— Nosso país tem um papel de grande relevância na construção da nova civilização em formação, definida pelos especialistas como a sociedade pós-industrial. Porém, para exercer esse protagonismo, precisamos corrigir os rumos para conquistar o status de nação desenvolvida, justa e fraterna.

Terezinha Bazé de Lima, membro da SBE em Brasília, destacou a aplicação na educação e na cultura dos valores da Eubiose.

— Respeito à vida, à ética, à estética, à união, à harmonia da família, à fraternidade, à justiça social, o respeito ao modo de ser do outro, de acordo com o seu nível e seu estágio de consciência, entre outros, como o mais forte (...), o amor universal.

Por fim, o assessor parlamentar Oscar Castello Branco de Luca homenageou todos os “heróis guerreiros” que antecederam os membros da SBE nos últimos 100 anos, disse esperar a “vitória da lei divina” sobre os grandes desafios que o Brasil enfrenta, e citou a previsão do fundador Henrique José de Souza:

—Ele anunciava que o próximo Messias, o Cristo universal, o Maitreya Buda, o Avatar, o Supremo Instrutor do Mundo, que nome você queira dar, nasceria em terras brasileiras, onde hoje se chama Brasil, e o nosso país seria responsável pela evolução espiritual do planeta Terra.